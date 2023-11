Un silenzio rumoroso contro la violenza

Circa 500 persone, più che altro giovani, hanno partecipato alla marcia per il cambiamento contro la violenza sulle donne e di genere che si è svolta fra il giardino di Ilenia Fabbri e la piazza del Popolo a Faenza. Organizzata da Break The Silence in collaborazione con SOS Donna e Fatti d’Arte (oltre ad altre associazioni) la manifestazione si è conclusa con un open mic in piazza alla presenza del Sindaco. Voci “rumorose” per non rimanere indifferenti ad una situazione che nonostante i fatti non vuole migliorare.