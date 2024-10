“Inerente a Sant’Agata sul Santerno sono stati stanziati, fra l’ordinanza 8/2023 e l’ordinanza 15/2023, rispettivamente emesse il 28 settembre e il 16 novembre, tre voci per un complessivo di € 7.800.000,00 in concomitanza con i comuni interessati del reticolo del fiume Santerno.

Come gruppo consiliare La Torre Civica chiede se questi fondi sono stati spesi, come e lo stato di avanzamento dei lavori. Nello specifico lavori per il completamento di chiusura delle rotture e per il rinforzo del sistema arginale destro e sinistro e di ricostruzione di alcune golene franate del Fiume Santerno.

Presentiamo questa interrogazione per trasparenza nei confronti dei cittadini e soprattutto, per mettere in sicurezza il nostro territorio, perché ora il tempo stringe.

La nostra gente ha bisogno di essere al sicuro e al momento non è così.

Da parte nostra massima disponibilità.”