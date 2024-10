Grazie alla collaborazione con l’Associazione nazionale Il Jazz va a scuola accreditata Mim piano delle arti presieduta da Catia Gori, il Dis- ORDINE di Ravenna ha realizzato i premi consegnati in occasione dell’ international jazz day giornata UNESCO il 30 aprile scorso al Parco della Musica a Roma. La Manifestazione che è stata curata dai direttori artistici Paolo Fresu e Gege’ Telesforo ha visto la partecipazione di musicisti e musiciste del territorio nazionale di scuole e rappresentanti del mondo artistico culturale italiano. Premio speciale a Renzo Arbore che, entusiasta della dedica “SEMPRE GRATI A CHI CI HA FATTO CAPIRE IL MONDO SEPPELLENDOLO DI RISATE” e della combinazione con Totò ha detto che terrà in bella vista il piccolo mosaico sul comodino. Il premio, un mosaico tradotto da un disegno di Stefano Babini che rappresenta Arbore con Totò è realizzato in vetro e bioplastica dai maestri mosaicisti dell’Associazione Dis-ORDINE ex-allievi delle Scuole d’Arte di Ravenna, Marianna Luordo, Sofia Laghi, Elena Pagani, Marcello Landi, Edoardo Missiroli.