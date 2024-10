Il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Federico Serra sarà a Ravenna venerdì 25 ottobre per partecipare ad un incontro organizzato da Potere al Popolo Ravenna dal titolo “Fermiamo il partito unico del cemento e della devastazione ambientale. Soldi alla terra, non alla guerra”.

L’incontro si terrà alle 18.30 alla sala 3 in via Aquileia 13.

“Contestiamo il modello di sviluppo fondato sulla cementificazione e sull’ipocrisia del Green Washing di De Pascale del PD e dei suoi alleati.

Non è stato fatto nulla per prevenire i danni dei cambiamenti climatici, dopo 16 mesi in Emilia-Romagna abbiamo assistito a nuove alluvioni in questi giorni”.

“Porte aperte alle multinazionali della logistica, dell’oil&gas e della grande distribuzione organizzata.

E così si procede a testa bassa con consumo di suolo e con cemento, estrazioni, rigassificatore e agricoltura intensiva:

Questi sono i pilastri del modello di sviluppo di questa Regione e su questi temi di fondo sia il campo largo del centrosinistra che la destra sono d’accordo.

Non sarà la logica del profitto a guidarci fuori dall’eco infarto che vive il pianeta.

Mentre il campo largo e la destra negazionista si contendono la guida di un treno che va in un’unica direzione noi ci candidiamo a fermare il treno della cementificazione, del lavoro sottopagato e della privatizzazione dei servizi.

La nostra lista, Emilia-Romagna per la Pace, l’Ambiente e il Lavoro, ha tutta un’altra prospettiva

• acqua e rifiuti a gestione pubblica, mettendo fine al sistema degli appalti

• fermare le opere di cementificazione, come il passante di Bologna e gli altri allargamenti autostradali, bloccare le infrastrutture di guerra rappresentate dal metanodotto adriatico e dal rigassificatore a Ravenna.

• dirottare i fondi pubblici su un’unica grande opera: la messa in sicurezza del territorio tutelando ambiente e lavoro dignitoso”.

Saranno presenti Viola Clemente, di End Fossil Ravenna, Pippo Tadolini, attivista ecologista, Marisa Iannucci, candidata al consiglio regionale, e le associazioni Cambiare Rotta e Osa. A Federico Serra saranno affidate le conclusioni dell’incontro.