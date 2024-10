Domenica importante per le Signore della Corsa di Atletica 85 Faenza BCC, che hanno disputato i campionati italiani di 10km su strada a Caserta, con l’arrivo di fronte alla splendida Reggia di Caserta. Il risultato è assolutamente il migliore che ci si poteva auspicare ovvero la vittoria di squadra: A85 vince il titolo italiano master femminile a squadre, con 3 punti di vantaggio sulle storiche rivali di Casone Noceto. Tra le F40, splendide Sara Carducci e Fiorenza Pierli rispettivamente seconda e terza con 36’09” e 36’58”. Stesse posizioni rispettivamente per Gloria Venturelli e Paola Braghiroli, tra le F45, con 38’19” d 38’22”. Tra le F50, buon terzo posto per Manuela Brasini in 40’42”. Tra le F60, bene Paola Bertolucci che giunge seconda in 46’42”, e seconda tra le F65 Rita Gabellini con 46’15”. Infine, la conferma di Lucia Soranzo tra le over 70 che vince con 49’22”.

A Grottammare (AP) nelle Marche invece si è disputato il Trofeo delle Regioni di marcia per le categorie ragazzi/e, cadetti/e e allievi/e. Tra i portacolori faentini a questi campionati italiani era stato convocato il cadetto Riccardo Camporesi, che ha egregiamente difeso i colori della Regione Emilia-Romagna marciando i 6km su strada in 32’45” e giungendo 22° al traguardo. Queste sono le prime esperienze ai campionati tricolori per ragazzi così giovani, quindi molto importanti e rendono l’atleta ancora più motivato ad affrontare allenamenti e prossime gare.