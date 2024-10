Tutto è pronto per il debutto in campionato della Fenix Energia di coach Mancini, che esordirà sabato alle 17.30 al PalaBubani contro la MT Unica Volley. Il match di serie D si giocherà prima di quello della C che vedrà impegnata la Fenix Energia contro l’Emanuel Riviera Rimini, gara in programma alle 21. La giornata sarà però inaugurata dalla presentazione di tutte le squadre della Pallavolo Faenza che inizierà alle 17.

“Siamo molto carichi e non vediamo l’ora di iniziare – spiega coach Mirko Mancini -. Il fatto che la serie D inizi due settimane dopo gli altri campionati ci ha fatto crescere ancora di più la voglia di scendere in campo. Siamo molto motivati e pensare di giocare dopo la presentazione di tutte le nostre squadre e prima della C ci farà aumentare ancora di più gli stimoli e la voglia di vincere.

Abbiamo disputato un buon precampionato e ho visto grande entusiasmo e il giusto spirito da parte di tutte. Ora vogliamo farci valere puntando a stare nelle posizioni di alta classifica, ma il nostro obiettivo, oltre a crescere ad ogni allenamento, sarà di dare sempre tutto in campo per non avere rimpianti a fine gara. Questa dovrà essere la nostra mentalità per tutta la stagione. Già all’esordio ci aspetta una partita tosta contro una squadra giovane e molto motivata, proprio come lo siamo noi”.

La rosa della Fenix Energia

Palleggiatrici: Monia Merendi (2008, confermata/Under 16), Marika Sbarzaglia (2005, dalla Prima Divisione), Andrea Zannoni (2000, dalla Prima Divisione)

Schiacciatrici: Agata Bartoli (2006, confermata), Alessia Calubani (2009, confermata), Esosa Enabulele (2007, confermata), Sofia Grandi (2005, dalla Prima Divisione), Sara Rossi (2006, confermata)

Centrali: Giorgia D’Agostino (2003, dalla Prima Divisione), Lenny Giorgi (2003, dalla Prima Divisione), Irene Roncasaglia (2004, dalla Prima Divisione), Stella Spada (2007, confermata)

Liberi: Asia Ronchi (2005, dalla Prima Divisione), Alessia Seganti (1999, dalla serie C)

Allenatore: Mirko Mancini

Vice Allenatore: Sirio Zannoni

Terzo Allenatore: Michele Garavini

Team manager: Franco Cavassi