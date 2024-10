E’ stato presentato oggi, venerdì 11 ottobre, nell’ambito del TTG, il progetto Romagna Motorcycle.

Erano presenti, oltre al direttore di Visit Romagna Chiara Astolfi, Coralie Delaubert, direttrice di Visit Rimini, Andrea Albani, direttore del Circuito di Misano, Stefano Soglia di Magnetour (società che supporta il progetto) e diversi motoclub del territorio.

Con Romagna Motorcycle la passione per le due ruote incontra le eccellenze del territorio attraverso iniziative rivolte a tutti gli amanti del mototurismo e agli operatori turistici locali, al fine di valorizzare la Romagna come destinazione ideale per i motoviaggiatori, sia a livello nazionale che internazionale.

L’obiettivo è, infatti, quello di creare una serie di collaborazioni per rendere sempre più accessibile e attraente il territorio per gli amanti delle due ruote. Il progetto si rivolge agli operatori turistici, invitandoli a partecipare a una rete in grado di offrire accoglienza specifica dedicata ai mototuristi con servizi pensati appositamente per questi viaggiatori, come alloggi attrezzati, visite organizzate, assistenza tecnica ed eventi ad hoc, a cui si aggiungono pacchetti turistici legati alla cultura, alla natura, all’enogastronomia e al wellness.

Visit Romagna, attraverso una mirata strategia di marketing su Romagna Motorcycle, punterà a far conoscere le numerose opportunità offerte dal territorio, promuovendo le attività degli operatori aderenti direttamente ai mototuristi italiani e stranieri, con particolare attenzione ai mercati europei.