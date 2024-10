1.800 euro a metro quadro per le case che dovranno essere delocalizzate dopo l’alluvione. La struttura commissariale, a Ravenna, ha annunciato il contenuto che dovrebbe avere l’ordinanza alla delocalizzazione, ma il documento è ancora da scrivere. Manca inoltre una mappatura delle case che dovranno essere abbattute. Sicuramente rientrano negli abbattimenti una ventina di edifici a Traversara, ma per quelli bisognerà attendere la nomina del commissario straordinario alla ricostruzione per l’alluvione del 2024. Al momento l’ordinanza riguarderà unicamente case e aziende colpite nel maggio del 2023. I destinatari della somma avranno il diritto di comprare una nuova abitazione o di acquistare un terreno sul quale edificare la nuova casa. Per quanto riguarda le aziende le cifre saranno inferiori.