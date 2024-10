Maria Cristina Gottarelli, consigliera comunale del Partito Democratico, ha presentato un’interrogazione riguardante la manutenzione dei giochi nelle aree verdi comunali, con un particolare riferimento alla necessità di renderle accessibili e inclusive per i bambini con disabilità.

“L’interrogazione sottolinea l’importanza di garantire a tutti i bambini, indipendentemente dalle loro abilità fisiche o cognitive, il diritto al gioco. Come stabilito dall’articolo 31 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza delle Nazioni Unite, ogni bambino ha il diritto di dedicarsi al gioco e alle attività ricreative adeguate alla sua età. Questo diritto deve essere garantito anche ai bambini con bisogni speciali, come coloro che sono ipovedenti, in carrozzina o che hanno altre disabilità motorie.

L’interrogazione richiama inoltre l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che evidenzia come lo sviluppo di una città sostenibile passi attraverso la partecipazione attiva di tutte le categorie sociali. Un parco giochi inclusivo non è solo uno spazio ricreativo, ma un luogo di incontro, crescita e socializzazione per tutti i bambini, compresi quelli con disabilità”.

«Garantire a tutti i nostri piccoli concittadini l’accesso al gioco – ha scritto Maria Cristina Gottarelli – significa promuovere una città più inclusiva e attenta ai diritti di ogni individuo.»