Il 3 novembre la 27^ Fiera di San Rocco

Il 3 novembre si terrà la 27^ Fiera di San Rocco, il grande evento autunnale organizzato da Accademia Medioevale che interesserà l’area di via Cavour e tutte le zone limitrofe. 180 gli espositori che parteciperanno all’evento. Stand aperti dalle 9 alle 22. La fiera sarà solo domenica, ma in realtà nei giorni successivi una serie di appuntamenti la prolungheranno fino al 10 novembre. In particolare i 6 musei del centro storico organizzeranno diversi eventi in occasione delle rispettive mostre. Sabato 9 novembre un trittico di incontri fra Rione Verde e Picadilly sarà dedicato al Medio Evo. Al centro della fiera di quest’anno ci sarà la donna.