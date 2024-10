Incontro fra Promos Italia e Camera di Commercio per sostenere l’esportazioni delle imprese ravennati

Il neo direttore generale di Promos Italia, Giovanni Rossi, a Ravenna per discutere con la Camera di Commercio le nuove strategie per sostenere l’esportazione e il turismo ravennate. I vertici di Promos Italia, agenzia italiana per l’internazionalizzazione, hanno incontrato nel pomeriggio di lunedì presidente e segretario generale della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Giorgio Guberti e Mauro Giannatasio. Insieme le due istituzioni hanno l’obiettivo di incentivare l’export della piccola e media impresa ravennate e contemporaneamente di incentivare l’arrivo di turisti nel nostro territorio Non a caso, Promos Italia sarà presente giovedì e venerdì proprio a Ravenna alla due giorni dedicata al turismo nell’Adriatico