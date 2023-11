Si è tenuto sabato 25 Novembre, al Grand Hotel Mattei di Ravenna, un convegno dal titolo “La Malattia Celiaca: stato dell’arte e prospettive future”, organizzato dal Dott. Alessandro Mussetto, Direttore dell’Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dei Presidi Ospedalieri di Ravenna-Faenza-Lugo, coadiuvato dai Dottori Cesare Casadei e Chiara Ada Alma Petrini. L’evento è stato inoltre occasione per presentare il nuovo ambulatorio dedicato alla celiaca, grazie al quale sarà possibile una presa in carico delle persone affette da questa patologia direttamente da Gastroenterologi specificamente formati; ciò consentirà una facilitazione del percorso diagnostico, una migliore gestione dei follow up, dei casi complessi e delle eventuali complicanze. La giornata, che ha coinvolto la partecipazione di figure di riferimento in ambito Nazionale e Professionisti locali, ha suscitato grande interesse, dimostrato dall’ampia partecipazione di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Famiglia, oltre che di numerosi Medici in formazione Specialistica e personale del comparto. Presenti anche rappresentanti dell’Associazione Italiana Celiachia, da molti anni in prima linea nel supporto delle persone con questa patologia.