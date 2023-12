Cantare a squarciagola nelle piazze che brillano a festa. E poi tutti con il naso all’insù per lo spettacolo dei fuochi d’artificio che infiamma il cielo. In riva al mare oppure nel cuore dell’Appennino, nelle città d’arte oppure in un piccolo borgo dell’entroterra: ovunque si desideri trascorrere la notte di Capodanno, in Romagna magia e divertimento sono sempre assicurati. Una grande festa collettiva, scandita da musica, brindisi, dj-set, mostre, rassegne culturali e animazione, è pronta a contagiare con il suo ritmo incalzante le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara facendo partire il countdown per la mezzanotte.

La “Settimana delle 7 Lune” si prepara a rischiarare, ancora una volta, gli eventi e le manifestazioni che accompagneranno la Romagna verso il 2024. Le Lune brilleranno come non mai e con il loro fascino e incanto porteranno un tocco di originalità e poesia nei luoghi più significativi e suggestivi nella notte di San Silvestro. Lune che sono anche il filo conduttore per scenografie e allestimenti, videomapping, installazioni luminose e per la comunicazione attraverso i social network.

A Ravenna e dintorni…

Il calore di Christmas Soul torna a Ravenna per festeggiare l’arrivo del 2024 in grande stile: dopo i concerti del 28 e del 29 dicembre, la grande musica sarà ancora protagonista domenica 31 dicembre in piazza del Popolo, e lunedì 1° gennaio 2024 al Teatro Dante Alighieri, dove andranno in scena le esibizioni di Anthony Morgan’s Inspirational Choir of Harlem e di Kayla Harvey & The Bronx Black Key feat. M-String Quartet.

A Cervia il Capodanno è Funky Circus. Sotto la Torre San Michele animazione, concerto live, party count down e un emozionante spettacolo di acrobati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Dalle 0.45 si balla con dj set e musica dal vivo.

A Faenza si aspetterà la mezzanotte con una grande festa in piazza del Popolo: in apertura i Bubbas Brigada e il live degli Alluvionati del Liscio. A seguire brindisi sotto la Torre dell’Orologio con spumante e panettone per Tutti.

Torna ad animarsi la serata di Capodanno a Lugo, con gli Extraliscio in concerto che faranno ballare piazza Dei Martiri grazie alla loro musica che mette insieme la tradizione e l’elettronica, per un mix davvero esplosivo. Una location suggestiva, con Rocca Estense, Pavaglione e Monumento a Francesco Baracca a far da cornice.

A Riolo Terme un appuntamento per le bambine e i bambini più coraggiosi. L’intera notte di fine anno da trascorrere all’interno dell’antica Rocca, tra letture animate e giochi nella suggestione dell’oscurità e del mistero: un’esperienza indimenticabile.

SuperCIRCUS è il titolo dell’evento che animerà Milano Marittima il 1° gennaio. L’appuntamento è intorno alla Rotonda Primo Maggio dove il pubblico potrà assistere a uno spettacolo onirico e surreale. Alle 16.00 partirà la parata della Circus Marching Band, alle 17.00 inizierà il grande show del SuperCIRCUS interpretato daCirco Nero e Onirica. La festa proseguirà alle 18.00 con l’Aperi-Party Circus, la festa da ballo insieme agli Showzer.

A Brisighella il 2024 comincerà nel segno della musica, con il concerto del coro gospel The Voices of Joy, in programma il 1° gennaio nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e Convento dell’Osservanza.

A Rimini e dintorni…

Biagio Antonacci sarà il protagonista del Capodanno più lungo del mondo, la ricca rassegna di appuntamenti e iniziative in programma a Rimini che avrà il suo clou con il concertone dell’ultimo dell’anno in piazzale Fellini, a cavallo tra il mare d’inverno e il Grand Hotel. L’artista ha scelto personalmente il titolo dello show: ‘Tutti a Rimini, Biagio Antonacci live’. Il Capodanno continua fino a notte inoltrata in centro storico con eventi unici diffusi nei luoghi identitari della città che si trasformano per una notte in straordinari palcoscenici di eventi dalla grande forza suggestiva. A cominciare dall’Incendio al Castello in piazza Malatesta. Saranno più di mille gli effetti luminosi creati per far risplendere in tutta la sua bellezza il castello rinascimentale di Sigismondo Malatesta, fra cascate di fuochi, scie colorate e fiamme e fontane intermittenti in vari colori, con forme ed effetti sincronizzati al tempo della musica, pronte ad emozionare il pubblico nella notte più attesa dell’anno. Ad accompagnare lo spettacolo dell’incendio al castello sarà una intera città, unita da un tappeto musicale diffuso che spazia fra tutte le sonorità e tocca tutti i punti cittadini con Kelly Joyce, RDS 100% Grandi Successi con Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, la Paradiso Reunion con i maestri della consolle Gianni Morri, Max Padovani, Paolo Nhe, Michelino & Paolino e ancora Mark Lanzetta, Davide Ruberto, i dj del Velvet Club&Factory e Satellite Rock Club, i giovani talenti della Music Academy, il jazz al Teatro Galli e la musica latina agli Atti. Il Capodanno della cultura continua con aperture serali straordinarie e Musei aperti con ingresso gratuito dalle ore 21.00 a Palazzo del Fulgor, Teatro Galli, Domus e Museo della città.

L’Isola dei Platani di Bellaria – Igea Marina, la sera del 31 dicembre tornerà ad essere una “discoteca a cielo aperto” ospitando sette punti spettacolo dislocati lungo il viale P. Guidi e vie limitrofe, con musiche e generi differenti che spazieranno dal cantautorato, al pop, rock, rock and roll e disco music coinvolgendo in maniera trasversale un ampio pubblico, dalle giovani generazioni fino ai più adulti.

A Cattolica il Capodanno fa tappa in piazza Roosevelt: dopo i Jbees, la cover band anni ’70-90 che si esibirà dalle 22.00 alla mezzanotte, andrà in scena uno spettacolo live di dj-set che terrà compagnia al pubblico fino a notte inoltrata.

Riccione si trasforma nella “Discoteca romantica”: un evento unico in piazzale Ceccarini. I dj storici che hanno suonato dalle più rinomate consolle della città, dal Dancing Savioli all’Ethos Mama Club, come Massimo Lippoli, Ricky Montanari e Roger, renderanno piazzale Ceccarini il luogo magico di una festa collettiva sotto le stelle. A far capolino sul piazzale, incastonata sul palco, ci sarà la luna luminosa della “Settimana delle 7 Lune”. La gioia del ritrovarsi insieme e il ritmo della musica culminano alla mezzanotte del 31 dicembre, con il brindisi finale e lo sguardo rivolto al cielo per il grande spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio sul mare. Ad anticipare lo show fin dalle 19 saranno Nye Soundcsaper seguiti da Rivoluzione Romantica. Fra gli interpreti del Capodanno di Riccione, il giovane dj riccionese Gabry Seth che scalderà l’atmosfera con il suo sound.

Attorno a piazza Ganganelli e nei locali del centro, prende vita il Capodanno di Santarcangelo di Romagna. A scandire l’inizio del nuovo anno, lo spettacolo di video mapping sulla facciata del municipio a cura del visual designer Luca Agnani. Spazio quindi alla musica. Da una parte il Bradipop Club in due piste: una con musica italiana da “baracca” e una con afro – reggaeton. Nella piazzetta davanti al Caffè Commercio invece, ci sarà il Velvet con dj Lucifer Rising (Elio), Nico Fanti e Ennio Arcangeli e una proposta musicale che partendo dal rock spazierà fra generi diversi.

In piazza Vittorio Emanuele, a Novafeltria, Capodanno in compagnia: brindisi con spumante, panettone e fontane di fuoco ad illuminare il centro del paese per salutare l’arrivo del 2024.

A Pennabilli una notte di San Silvestro nel segno della tradizione. La magia scocca a mezzanotte quando ci si bacia sotto al pergolato della buona sorte fatto di vischio e uva propiziatoria, accompagnati dal tintinnio dei brindisi. Poi si dà il via al “Grande braciere”: viene bruciato il pupazzo che rappresenta l’anno vecchio, e con esso simbolicamente si eliminano i brutti ricordi, pronti a cominciare l’anno con rinnovata energia.

A Forlì-Cesena e dintorni…

Da non perdere a Cesenatico il “Capodanno sul Porto” che animerà piazza Ciceruacchio il 31 dicembre. Sul palco, allestito a ridosso della piazza illuminata da un tetto di luci, si esibirà la Revolution Live Band con il suo ultimo spettacolo che ci porterà direttamente all’interno del cuore della disco music italiana ed internazionale degli anni ’70, ’80 e ’90.

A Mercato Saraceno i festeggiamenti sono in piazza Mazzini con il concerto dei Soul Fingers. Soul, funk, disco & black power sounds, e i djs Claudio Cavallaro / volumetrica.

Piazza Plauto sarà il cuore del Capodanno di Sarsina, con possibilità di cenare nei locali del centro storico. Dalle 20.00 aperitivo e musica con dj Faggia e, alle ore 22, la musica dei Sonora 80-90.

Immerso nella quiete dell’Appennino, c’è il borgo di Balze di Verghereto: la Pro Loco locale offre a tutta la comunità e a tutti gli ospiti della località, la prima edizione di un Capodanno speciale. Dalle ore 22.00 musica live con Mik DJ e brindisi di mezzanotte, in piazza XVII luglio.

Bertinoro celebra l’ultimo giorno dell’anno con un evento davvero speciale nella cornice del Teatro Novelli. I fratelli Giacomo e Simone Toni saranno i protagonisti di “Vengo anch’io”, spettacolo di teatro e musica con brani tratti dal Mistero Buffo di Dario Fo e musiche del repertorio di Enzo Jannacci.

A Gatteo la festa continua il 1° gennaio con un pomeriggio all’insegna dell’allegria e del divertimento, per continuare a scambiarsi gli auguri, a ballare e a brindare al nuovo anno. Sul palco allestito in piazza Vesi aprono le danze Moreno “Il Biondo“ e la sua Orchestra Grande Evento con i ritmi folk tipici della Romagna. Sarà poi la volta dei Queen Vision e dei Roxy Bar, un viaggio revival nella musica che farà sognare grazie ai più amati brani di sempre.

A Ferrara e dintorni….

Allo scoccare della mezzanotte la città di Ferrara festeggerà l’anno nuovo con il suo inimitabile spettacolo pirotecnico. L’Incendio del Castello Estense, con i suoi fuochi d’artificio abbinati al sottofondo di emozionanti brani musicali, darà il via al nuovo anno in un modo unico e impareggiabile. Venti minuti in cui i classici della musica internazionale si abbinano ad effetti illuminanti, cascate di fuoco, giochi di luce e fumi colorati. In attesa dell’incendio del Castello – l’animazione sarà al ritmo della musica di “Voglio tornare negli anni ‘90”, aspettando i fuochi d’artificio e poi la musica sarà di nuovo protagonista fino al mattino. Spazio anche alla cultura. Lunedì 1° gennaio l’orario di apertura dei musei e del Castello Estense sarà dalle 14.00 alle 19. 00.

I musei interessati sono: il museo Schifanoia e il Civico Lapidario, la casa di Ludovico Ariosto, il museo della Cattedrale, e lo stesso Castello Estense. La mostra di Achille Funi al Palazzo dei Diamanti segue tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30.

Il 31 dicembre a Comacchio si celebra il nuovo anno con un grande spettacolo pirotecnico musicale che potrà essere seguito anche dalle vie del centro storico. A seguire, nella piazzetta Trepponti, avrà inizio la Cascata di Stelle, una distesa di fuochi piroteatrali lunga 30 metri alla luce della grande Luna sospesa sul ponte degli Sbirri. La Manifattura dei Marinati e la Sala degli Aceti ospiteranno la cena di gala in un’atmosfera insolita all’interno di due sale storiche, sedi di film e testimonianze di tanta storia di Comacchio.