Alla Rocca di Riolo il mese di aprile sarà ricco di avventure, dove storia, fantasia e intrighi si intrecciano in un’atmosfera unica.

Le prime tre domeniche del mese, alle ore 15, si terrà la visita guidata esperienziale “Le erbe e le ricette di Caterina Sforza”, in cui la Leonessa delle Romagne in persona accompagnerà i visitatori alla scoperta della Rocca e del suo ricettario cifrato, tra erbe officinali e antiche credenze, in un vero e proprio viaggio sensoriale a ritroso nel tempo.

Sabato 6 aprile alle ore 20.30 sarà possibile immergersi nel mistero partecipando all’attività “Occhio al fantasma”: con la suggestione delle tenebre, i partecipanti armati solo di torce e coraggio, potranno esplorare i misteri tra scienza e leggenda, alla ricerca dei fantasmi che dimorano nel castello. A seguire divertente caccia al tesoro nelle sale della Rocca: un’attività coinvolgente e pensata per tutta la famiglia.

Sabato 20 aprile dalle ore 19 gli amanti delle sfide potranno mettersi alla prova con l’escape room per adulti “I doni della morte”, interamente ambientata nel magico mondo di Hogwarts. I giocatori, rinchiusi nella torre della Rocca, avranno solo un’ora di tempo per risolvere tutti gli enigmi e trovare la chiave che gli permetterà di fuggire.

In occasione della Festa della Liberazione, giovedì 25 aprile alle ore 15 partirà dalla Rocca la passeggiata patrimoniale “Tra le vie dell’antico borgo”, per scoprire la storia, le tradizioni e la bellezza dell’antico borgo termale: un’esperienza imperdibile per conoscere le radici di Riolo Terme.

Sabato 27 aprile alle ore 21 l’atmosfera dell’epoca medievale, ricca di intrighi e misteri, avvolgerà la Rocca con l’evento “Delitto al Castello”: una cena in collaborazione con il Torrino Wine Bar in cui i partecipanti avranno tempo dall’aperitivo fino al dolce per scoprire chi, tra tutti loro, è l’assassino. Una serata all’insegna della suspence e del divertimento.

Domenica 28 aprile dalle ore 10, i più giovani e le famiglie si potranno sfidare in un’esperienza magica con “Junior Rocca Escape – Mistero ad Hogwarts”: un gioco escape ispirato alle avventure di Harry Potter dove i partecipanti dovranno superare diverse prove e riuscire a fuggire dal castello in un’ora di tempo.