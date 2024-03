A Ravenna tornano Bell’Italia e Bella Romagna: quattro giorni dedicati alla cucina italiana

Piazza del Popolo e Piazza Kennedy tornano ad essere il fulcro a Ravenna delle tipicità gastronomiche regionali. Dall’11 al 14 aprile si rinnova il doppio appuntamento promosso da Confesercenti con la mostra mercato di Bell’Italia, alla nona edizione, e con Bella Romagna, al suo secondo anno. In Piazza del Popolo acquisti e degustazioni dedicate all’Italia, in piazza Kennedy ristoranti, food truck, show cooking, laboratori e incontri dedicati alla cucina romagnola. Si parlerà anche di sostenibilità e risparmio energetico per i pubblici esercizi