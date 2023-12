Questa mattina un Babbo Natale d’eccezione, ha consegnato tanti mini panettoni ai piccoli pazienti della U.O. di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

L’iniziativa è stata promossa ancora una volta da ADVS Fidas Ravenna, l’Associazione di donatori di sangue dell’ospedale, che ormai ha fatto di questo appuntamento una vera e propria tradizione natalizia. Babbo Natale, un membro del Consiglio Direttivo di Advs, è stato accompagnato dal Presidente di Advs Monica Dragoni, dal Dr. Federico Marchetti Dirigente della U.O. Pediatria e dallo staff sanitario.

Il momento di distrazione e spensieratezza è stato accolto con entusiasmo da tutti i bimbi presenti, sia nel pronto soccorso pediatrico, che nel reparto di degenza. Anche in situazioni così delicate come quelle che si possono attraversare in ospedale, i più piccoli non mancano di insegnarci quanto basti poco per essere felici. E naturalmente c’è stato chi ha voluto fotografarsi insieme a Babbo Natale!