Bilancio di fine anno in Prefettura: un anno difficile tra alluvione e tornado

Aumentati i furti nella provincia di Ravenna (+3,4%), ma diminuiti i reati (-3.3%). Bilancio di fine anno in prefettura per quanto riguarda l’ordine pubblico. Una quotidianità sconvolta in particolare dagli eventi atmosferici, ma non solo. Calano le rapine (-20,7%), ma sono considerati troppi gli incidenti stradali e sarà quindi necessario mettere in atto nuove contromisure per garantire la sicurezza degli utenti. Continueranno gli sbarchi dei migranti: a giorni attraccherà nuovamente la Geo Barents di Medici senza Frontiere. Nel 2024 la Prefettura chiederà alle forze dell’ordine anche un maggior contrasto dello spaccio di stupefacenti, sottoscritto proprio oggi un accordo con i Comuni di Alfonsine e Massa Lombarda per la prevenzione nelle scuole, e una maggiore attenzione nei confronti delle infiltrazioni mafiose. Sono 147 le istruttorie avviate nel 2023 e alcune situazioni sono state attenzionate e potrebbero portare ad interdittive. Con l’ingente quantitativo di fondi PNRR in arrivo sul territorio, e i lavori al porto, il ravennate è un potenziale terreno di caccia per le varie cosche mafiose.

Sono state rilasciate quest’anno complessivamente 2270 comunicazioni e 3360 informazioni antimafia, 63 le richieste di iscrizioni nella White List Provinciale e 300 le richieste di rinnovo.

Sottoscritti nel corso dell’anno Protocolli e Accordi:

“Mille occhi sulle città”, con gli Istituti di Vigilanza, Enti Locali e Forze dell’Ordine;

“Contrasto delle truffe agli anziani” con il Comune di Ravenna (18.500 euro);

“Sicurezza nelle discoteche”, con Associazioni di Categoria, Sindaci e Forze dell’Ordine;

“Sicurezza nei Pronto Soccorso” con l’Ausl Romagna e Forze dell’Ordine;

“Contro la Violenza di genere”, con l’Istituzione di due Tavoli in Prefettura e Procura e la costituzione di un Gruppo di Lavoro formato da esperti del fenomeno.

In tema di Protezione Civile aggiornati o predisposti molti Piani importanti:

Ricerca delle Persone Scomparse;

Difesa Civile;

Gestione emergenza radiologica e nucleari;

Siti di stoccaggio e trattamento rifiuti;

Viabilità per rischio neve.

Complessivamente sono state coordinate 107 operazioni di disinnesco di ordigni residuati bellici inesplosi per 260 ordigni di cui 3 bombe di aereo.

Sul fronte immigrazione sono stati accolti nei Centri di Accoglienza Straordinaria gestiti dalla Prefettura 2670 cittadini stranieri e di questi oggi risultano presenti 1366, di cui 1142 richiedenti asilo e 224 profughi ucraini.

Sono 92 i CAS in Provincia gestiti da 11 Enti che operano in convenzione con la Prefettura.

Sono stati 6 gli sbarchi da navi ONG giunte nel Porto di Ravenna e a giorni potrebbe essercene un settimo della Nave “Geo Barens”.

Infine in tema di violazione del Codice della Strada sono state ritirate complessivamente 1078 patenti: 702 per guida in stato di ebrezza, 21 per uso di stupefacenti, 16 per eccesso di velocità e 339 per altre violazioni (divieto di sorpasso, circolazione contromano e uso del cellulare durante la guida).

A margine della Conferenza sono stati sottoscritti con i Sindaci di Alfonsine Riccardo Graziani e Massa Lombarda Daniele Bassi due Protocolli d’Intesa per “Scuole Sicure” 2023/2024, che prevedono contributi del Ministero dell’Interno per circa 25 mila euro complessivi da utilizzare per iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti Scolastici.