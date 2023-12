Termina con un pareggio l’amichevole tra Fenix Energia e Libertas Claus Forlì, risultato che rispecchia il reale andamento del match. Nei primi due set sono le ospiti a giocare meglio vincendo meritatamente entrambe le frazioni poi le faentine si riscattano, conquistando le due successive.

“È stato un buon test contro una squadra giovane che ha confermato di essere in forma e di aver trovato i giusti automatismi come dimostrano gli ottimi risultati ottenuti prima della pausa dove spicca la vittoria con la capolista Forlimpopoli – sottolinea coach Angelo Manca -. Ho sfruttato questa occasione per ruotare tutte le giocatrici ed infatti ognuna ha giocato due set e ho avuto buone risposte. Nella prima parte della gara si è visto che non ci allenavamo dal 22 dicembre poi abbiamo trovato il ritmo e siamo cresciuti, pur commettendo qualche errore.

Sono contento che sia ritornata Solaroli e ora l’unica assente è Goni che purtroppo ha terminato la stagione per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Sara è comunque parte integrante del gruppo ed infatti viene spesso agli allenamenti ad incitare le compagne, a dimostrazione dell’affiatamento che c’è all’interno della squadra”.

La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 6 gennaio al PalaLumagni di Lugo nel triangolare “Una schiacciata nel fango” dove ci saranno anche le padrone di casa dell’Involley e il Mondial Quartirolo Carpi. La prima partita si giocherà alle 14.

Il campionato invece riprenderà venerdì 12 gennaio e la Fenix Energia sarà in casa del Solo Volley Imola (fischio d’inizio ore 21.30).

Fenix Energia Faenza 2

Libertas Claus Forlì 2

(17-25; 18-25; 25-14; 25-8)

FAENZA: Alberti 5, Bertoni 7, Solaroli 3, Francesconi 8, Gorini 8, Betti 3, Emiliani 6, Baldani 7, Cavallari 1, Guardigli 5, Maines 3, Seganti (L1), Zoli (L2). All.: Manca

NOTE: Punti in battuta: 15; Errori in battuta 7; Muri 7