Con una prova esaltante (4h 09min 13′) l’olandese Classens Bart ha vinto oggi a Riolo Terme la “tappa regina” del 10° Rally di Romagna – Gyproc Saint-Gobain, sovvertendo tutti i pronostici e regalando un finale suspance.

Grazie al vantaggio accumulato dopo 82 chilometri, infatti, Bart è il nuovo leader di classifica con 13 secondi di vantaggio sul tedesco Mathias Frohn oggi secondo col tempo di 4h 11min 02′. Al terzo posto, seppur distaccato di quasi dieci minuti, il primo degli italiani l’altoatesino Armin Dalvai (4h 22min 51′).

E l’Italia alza i calici soprattutto in campo femminile dove anche oggi, mettendosi alle spalle diversi maschietti, ha trionfato la lughese Elisa Gastaldi, ormai nettamente prima in classifica di categoria: “E’ stata una gara bellissima – ha detto la romagnola – perché i percorsi erano formidabili ed il fango dei giorni scorsi si è un po’ asciugato. Sto pedalando molto bene e dunque resto molto fiduciosa in vista dei Campionati Italiani di fine giugno ad Aielli che, dopo i podi dello scorso anno, diventano il mio vero obiettivo stagionale”.