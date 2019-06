Il Romagna si aggiudica per 26-17 lo spareggio promozione con il Civitavecchia e vola in Serie A.

La vittoria conquistata a Perugia al termine di una finale che non poteva che essere sofferta segna l’epilogo di una stagione da incorniciare per il gruppo romagnolo, che anche in quest’ultima fatica ha mostrato una grande personalità e solidità, riuscendo ad avere la meglio su un avversario esperto e sempre insidioso.

Fin dalle prime battute le due squadre si fronteggiano a viso aperto, per cercare subito di spezzare l’equilibrio: il Romagna si affida a due calci di punizione per portarsi in vantaggio, ma il piede di Donati non trova i pali. I galletti tengono bene il campo ma è il Civitavecchia a marcare i primi punti, al 21′ con la meta di Giancarlini trasformata da Calandro. Lo stesso Calandro al 28′ tenta l’allungo da calcio piazzato, ma senza riuscirci. Il Romagna continua a macinare gioco e prova a mettere pressione, fino a trovare, proprio allo scadere del parziale la meta con Onofri. Donati trasforma, così da ristabilire la parità.

Bisogna aspettare il 12′ della ripresa perché lo score torni a sbloccarsi: è Di Franco a mettere a segno la meta che riporta in avanti i galletti, ma dopo poco un calcio di punizione permette ai laziali di tenersi in scia. I galletti però tengono alta l’attenzione e grazie alla superiorità del pacchetto di mischia tengono sotto scacco il Civitavecchia, assicurandosi al 28′ una meta di punizione che porta avanti per 19-10. Non basta per chiudere i conti perché il Civitavecchia torna a farsi sotto con una meta trasformata che rimette in discussione l’esito della partita, spostando il parziale sul 19-17. Il finale è nel segno del Romagna, che si riporta a distanza di sicurezza grazie a un’altra meta di punizione assegnata dall’arbitro: il risultato si sigilla sul 26-17 e per il Romagna, anche oggi sostenuta da un pubblico numeroso e caloroso, possono partire i festeggiamenti per il ritorno in Serie A dopo cinque anni.

Tabellino dell’incontro

Civitavecchia Rugby Centumcellae – Romagna RFC 17-26 (mete 2-4; primo tempo 7-7)

Civitavecchia Rugby Centumcellae: Crinò, Cerquozzi, Giancarlini, Diottasi, De Gasperi, Calandro, Martinelli, Onofri, Gentili, Fraticelli, Manuelli, Natalucci, Giordano, Orchi, Rossi. A disp: Lazzerini, Velenosi, Fiorini, Simeone, Nastasi, Carabella, Centracchio. All: Granatelli

Romagna RFC: Donati, Di Franco, Fiori, Di Lena, Tauro, Martinelli, Onofri, Maroncelli, Bertoni, Lamptey, Buzzone (14′ st Baldassarri), Sgarzi, Fantini, Manuzi, Strada. A disp: Velato, Pirini, Scermino, Maffi, Villani, Caminati. All: Luci

Arbitro:Vivarini (Padova)

Marcature:

Primo tempo: 21′ m Giancarlini tr Calandro (7-0), 38′ m Onofri tr Donati (7-7)

Secondo tempo: 12′ m Di Franco nt (7-12), 16′ cp Calandro (10-12), 28′ m tecnica Romagna (10-19), 31′ m De Gasperi tr Calandro (17-19), 39′ m tecnica Romagna (17-26)

Cartellini:nessuno