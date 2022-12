Il 2023 di Faenza si aprirà nel segno del grande tiro con l’arco. Da venerdì 20 a domenica 22 gennaio il PalaCattani ospiterà infatti il 36° Campionato Italiano Para Archery Indoor sulla canonica distanza dei 18 metri: sono attesi dai 100 ai 120 atleti con disabilità provenienti da ogni parte d’Italia (le ultime gare utili per qualificarsi al grande appuntamento sul Lamone si svolgeranno i primi giorni del nuovo anno). Sulla linea di tiro gli appassionati ritroveranno numerosi atleti della Nazionale azzurra che incetta di medaglie hanno fatto nelle manifestazioni internazionali dell’ultimo triennio, inclusi Olimpiadi di Tokyo, Campionati Europei e Campionati Mondiali.

Grazie agli elevati standard messi in mostra durante le gare curate negli ultimi anni, l’ASD Arcieri Faentini si è vista aggiudicare dalla FITARCO l’organizzazione di questa prestigiosa rassegna. Un impegno che il club manfredo ha subito accolto con entusiasmo. «Il nostro desiderio – spiega Luciano Pisoni, vicepresidente della Arcieri Faentini – è di portare a questo evento i migliori standard che un campionato italiano abbia mai avuto. Ciò per valorizzare al massimo l’impegno e i sacrifici quotidiani degli atleti disabili per raggiungere questi risultati».

E lo sforzo logistico messo in campo sarà notevole: ad accompagnare gli atleti in gara ci saranno tecnici, allenatori, familiari, oltre che il personale federale, gli arbitri e addirittura la troupe di Rai Sport, che riprenderà le fasi salienti della competizione per poi riproporle in uno speciale dedicato. Tante presenze sul territorio significano l’individuazione ricettività alberghiera adeguata all’evento e l’attività coordinata di decine di volontari per fare in modo che l’intero week end si svolga al meglio.

«L’organizzazione di un Campionato Italiano come questo – aggiunge Andrea Bassi, presidente della Arcieri Faentini – oltre ai risultati sportivi può dare visibilità e risalto alle tematiche relative a disabilità e inclusione sociale. Siamo orgogliosi di come tante realtà imprenditoriali del territorio si siano dimostrate attente a questo aspetto accettando di sostenerci».

Un sostegno che non sarà solo economico. A dar man forte ai volontari della Arcieri Faentini arriveranno infatti anche atleti delle città vicine e non. «Anche questo – prosegue Bassi – è un aspetto bellissimo. Con le nostre sole forze sarebbe un’impresa ai limiti dell’impossibile. E invece sia dalla Federazione regionale che dai club arcieristici di Cotignola, Ravenna, Forlì, Castel San Pietro, Castenaso, Castellarano tanti arcieri verranno qui per aiutarci».

L’elenco dei ringraziamenti – non ultimo quello all’Amministrazione comunale di Faenza – sarebbe già oggi molto lungo e certamente si allungherà col passare delle settimane che ci condurranno al week end di gare. L’esempio più chiaro della risposta collettiva che Faenza ha dato nell’appoggiare la Arcieri Faentini sarà ben visibile a quanti assisteranno ai Campionati: un maxischermo di 5,5 metri di larghezza per 3 di altezza che riproporrà highlights, dettagli e fasi salienti della gara rendendo più dinamico e suggestivo l’intero contesto. «Un megascreen non era strettamente necessario – conclude Bassi – ma siamo convinti che renderà tutto più coinvolgente per atleti e pubblico, regalandoci qualcosa di unico. I 3mila euro necessari al suo noleggio sono stati raccolti attraverso una campagna di crowfounding sul sito ideaginger.it (https://www.ideaginger.it/progetti/campionato-italiano-para-archery-sempre-visibile-e-al-centro.html il link) Per riuscirci avremmo dovuto raccogliere la somma entro il 28 dicembre ma il traguardo è stato tagliato con largo anticipo e di questo siamo enormemente felici e grati. L’organizzazione di questo Campionato Italiano per noi è una sfida ma certamente anche il coronamento di tanti anni di attività in cui la Arcieri faentini si è distinta sia per i risultati sportivi che per quelli organizzativi. Vogliamo che il 2023 sia un’altra tappa del percorso: vi aspettiamo tutti sulle tribune del PalaCattani il 21 e 22 gennaio!».

IL PROGRAMMA PRELIMINARE DELLA TRE GIORNI

Le gare si svolgeranno nelle giornate di sabato e domenica, durante le quali l’ingresso al pubblico sarà libero e gratuito.

VENERDÌ 20 GENNAIO

Ore 17-19 Accreditamento per tutte le divisioni

Classificazioni Mediche

SABATO 21 GENNAIO

Ore 8.15-9 Accreditamento per tutte le divisioni

Classificazioni Mediche

Ore 8.20-8.30 Cerimonia di apertura

Ore 8.30-8.45 Tiri di riscaldamento primo turno

Ore 8.45-11.45 Campionati Italiani di classe 1° turno

A seguire Campionati Italiani Assoluti individuali e doppio a squadre 1° turno (ottavi, quarti)

A seguire Cerimonia di premiazione di classe 1° turno

Ore 14-14.15 Tiri di riscaldamento secondo turno

Ore 14.15 Campionati Italiani di classe 2° turno

A seguire Campionati Italiani Assoluti individuali e doppio a squadre 2° turno (ottavi, quarti)

A seguire Cerimonia di premiazione di classe 2° turno

DOMENICA 22 GENNAIO

Ore 8-8.15 Tiri di riscaldamento

Ore 8.30 Campionati Italiani Assoluti Individuali e Doppio a squadre (semifinali)

A seguire Campionati Italiani Assoluti Individuali e Doppio a squadre (finali bronzo, oro)

A seguire Cerimonia di Premiazione

A seguire Cerimonia di Chiusura