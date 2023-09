Al fine di effettuare le verifiche sugli edifici, gli interessati nei comuni di Brisighella e Casola Valsenio devono richiedere il sopralluogo per la verifica dello stato degli immobili.

Tali segnalazioni, per rispettare le tempistiche indicate dalla Regione, devono essere effettuate via mail all’indirizzo dannisisma@romagnafaentina.it , indicando Nome, Cognome, recapito telefonico del segnalante e Indirizzo dell’edificio danneggiato.