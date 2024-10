Alluvione. Ugolini: “Per prevenire nuovi eventi necessaria la manutenzione, opere di difesa e formare nuovi tecnici”

Dopo aver vissuto in prima persona l’alluvione a Bologna, Elena Ugolini inevitabilmente ha toccato il tema durante la conferenza stampa a Ravenna di presentazione dei candidati della lista civica a sostegno della sua corsa alla presidenza. Secondo Ugolini sarà necessario in futuro riorganizzare gli enti per contrastare il dissesto idrogeologico. Per la candidata di centrodestra, non è indispensabile, come invece sostiene il suo avversario Michele de Pascale, incaricare il prossimo presidente della Regione anche del compito di commissario straordinario alla ricostruzione. Per Ugolini la difesa del territorio passa da tre punti ritenuti fondamentali: manutenzione dei corsi d’acqua, opere di difesa, avviamento di una scuola per formare le competenze che in futuro ci dovranno difendere da nuove alluvioni.