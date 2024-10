Da lunedì 28 ottobre diverse strade del comune di Faenza saranno interessate da lavori di riasfaltatura.

In via Sbirra, da lunedì 28 a mercoledì 30 ottobre, istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata. A seconda dello stato dei lavori sarà indicato ai residenti o frontisti il percorso utile per raggiungere la propria destinazione.

Lunedì 28 partiranno anche i lavori per il nuovo asfalto in via Testi, tra la rotatoria XXV aprile ella rotatoria di via Cesarolo. L’intervento riguarderà esclusivamente la carreggiata principale prevedendo le seguenti modifiche alla viabilità: istituzione di divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nella fascia oraria 7.30-19; l’intervento, compatibilmente con le condizioni meteo, verrà ultimato giovedì 31 ottobre. Il personale della ditta incaricata indicherà ai residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere la propria destinazione.

Infine, la prossima settimana partiranno i lavori di riasfaltature di alcune vie del centro storico. In via XX Settembre, nella giornata di lunedì 28 ottobre, verrà ultimato l’intervento nel tratto tra via Naviglio e via Filippo Neri. Qui, per consentire i lavori, sarà vietato il transito e la sosta (con rimozione forzata) nella fascia oraria 7 – 19. La ditta incaricata dei lavori proseguirà, martedì 29 e mercoledì 30 ottobre, in via Zanelli e in un tratto di via Ughi, nella fascia oraria 7 – 19. Anche in questo caso, nei tratti interessati dagli interventi, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito. I lavori potrebbero subire modifiche in caso di condizioni meteo avverse. Compatibilmente con lo stato di avanzamento dei cantieri, il personale della ditta che opera indicherà ai residenti il percorso per raggiungere la propria destinazione.