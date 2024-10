Lunedì 28 ottobre a partire dalle 10 alla Sala Nullo Baldini di via Faentina 106 a Ravenna si parla di “Rentri” il nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

La dottoressa Roberta Michelazzi, consulente ambientale di Federcoop Romagna, illustrerà i cambiamenti normativi che avverranno nella gestione dei rifiuti a partire dal 2025.

I nuovi riferimenti normativi, il cronoprogramma del RENTRI, le modalità di iscrizione e/o di registrazione, i soggetti tenuti all’obbligo del registro, i ruoli e la corretta terminologia, le novità su Formulario di Identificazione dei Rifiuti, Registro cronologico di carico/scarico, trasmissione dei dati e Modello Unico di Dichiarazione ambientale oltre alle possibili sanzioni e alle varie criticità di questo cambiamento importante per le aziende.

“Con questo momento di aggiornamento – dichiara Paolo Lucchi, presidente di Legacoop e di Federcoop Romagna, che aprirà la mattina di studi – forniamo un ulteriore strumento alla cassetta degli attrezzi che quotidianamente le tante e diverse realtà produttive del territorio necessitano per il loro lavoro. È da molti anni che i nostri esperti forniscono consulenza sul tema ambientale e della gestione dei rifiuti e tutti noi sappiamo quanto questo argomento sia importante sia per agire secondo le norme in continuo cambiamento sia anche, e soprattutto, per ridurre la nostra impronta ecologica in questo già fragile territorio”.