Per fermare l’abbattimento dei pini di Lido di Savio richiesto al Tribunale un provvedimento d’urgenza

Provvedimento d’urgenza per fermare l’abbattimento degli alberi a Lido di Savio richiesto al tribunale di Ravenna. Il ricorso è stato depositato dai cittadini che hanno raccolto 2 mila firme nella petizione portata avanti in questi mesi contro gli abbattimenti determinati dal progetto del Parco Marittimo. La petizione sarà discussa lunedì in commissione consiliare. L’udienza in tribunale invece è prevista il 27 novembre. A fianco dei cittadini, anche il WWF e Italia Nostra. Del caso si è interessata anche Lista per Ravenna.

Il legale rappresentate dei cittadini sarà Virginia Cuffaro, avvocato che ha seguito un analogo caso a Torino, conclusosi con il blocco degli abbattimenti. I cittadini, nel frattempo, si sono affidati anche a sei diversi esperti per una relazione tecnica sugli alberi di Lido di Savio e con questi documenti alla mano hanno presentato il ricorso in tribunale e oggi chiedono di modificare il progetto del Parco Marittimo, che, originariamente, non contemplava l’abbattimento dei pini