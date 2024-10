Alfonsine si prepara per Halloween con una serie di appuntamenti tra esibizioni, spettacoli, proiezioni, gastronomia, attività per i più piccoli e soprattutto le spaventose maschere di chi scenderà in piazza a divertirsi.

Mercoledì 30 ottobre alla biblioteca «Pino Orioli» dalle 16.30 letture «da brividi» a cura delle lettrici volontarie Nati per leggere, per bambini da 3 a 6 anni (informazioni e prenotazioni allo 0545 299675, mail alla biblioteca «Pino Orioli» dalle 16.30a cura delle lettrici volontarie Nati per leggere, per bambini da 3 a 6 anni (informazioni e prenotazioni allo 0545 299675, mail referencebiblioteca@comune.alfonsine.ra.it ).

Giovedì 31 ottobre dalle 19 in piazza Gramsci e corso Matteotti grande festa di Halloween con una miriade di appuntamenti: spettacoli itineranti, macchine mostruose steampunk, laboratorio creativo, sbandieratori del rione Cento e il tradizionale concorso in maschera a premi. Per tutta la serata saranno aperti stand di leccornie e piatti della tradizione a cura di associazioni e attività del territorio. L’ingresso alle aree della festa è gratuito; i partecipanti sono invitati a indossare costumi a tema.

La serata di Halloween è organizzata dal Comune di Alfonsine in collaborazione con le associazioni e attività del territorio, la rete d’imprese Alfonsiné e Casa Monti.

Due appuntamenti anche con il cinema, nei sabati del 26 ottobre e 2 novembre sempre alle 16.30, al Gulliver in piazza della Resistenza, con la proiezione della commedia horror Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton.