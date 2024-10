Domenica 27 ottobre, al parco Teodorico di Ravenna, ultimo appuntamento con il “Parco delle Zucche”: la rassegna di eventi dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni con giochi, sfide, letture e laboratori a tema Halloween, organizzati da cooperativa San Vitale in collaborazione con Kid Lights. Si parte alle ore 10.00 con il laboratorio di letture magiche e incantate che vedrà i piccoli partecipanti impegnati nella decorazione delle zucche di Halloween.

Le zucche potranno essere portate da casa oppure acquistate presso lo stand della società agricola Nicoletto e Babini presente al parco. A seguire il parco si animerà per il “Gran Galà delle Zucche”, una sfilata in costume per grandi e piccini che potranno esibire la loro zucca appena decorata.

La maschera migliore si aggiudicherà un premio magico e segreto. Per completare l’esperienza, il Ristoro Teodorico proporrà un menù speciale a tema Halloween. Tutte le attività e il pranzo vanno prenotati al numero 342 0781133 o sul sito www.kidlights.it. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina Facebook del Ristoro Teodorico.

Con questa iniziativa si conclude la stagione di eventi 2024 organizzati al Parco Teodorico da cooperativa San Vitale: un ricco programma che ha animato il parco a partire da febbraio con eventi dedicati a tutta la famiglia all’insegna del relax, del divertimento e del buon cibo.