Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre, il comitato territoriale CSI Ravenna-Lugo propone “Oltre la Siepe”, il torneo di pallavolo per disabili intellettivo-relazionali, che quest’anno celebra un compleanno speciale: quello dei 18 anni. E per la sesta volta l’evento assegna anche il titolo italiano CSI-Fisdir (Federazione italiana sport disabili intellettivo relazionali), dopo la collaborazione che i due enti hanno avviato nel 2017 e poi consolidato negli anni.

All’edizione di quest’anno partecipano dieci squadre, provenienti da sei regioni italiane e otto province. Teatro di gara saranno le palestre della scuola elementare Moretti di Punta Marina e della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Lido Adriano.

Non c’è la vincitrice dell’edizione scorsa, la Roma 81, ma c’è la finalista, l’Accademia dello Sport di Torino, e c’è soprattutto la SO Sport Urbino, tra le più titolate di questa manifestazione avendo negli anni ottenuto quattro vittorie, tre secondi e quattro terzi posti. Ravenna, come è ormai tradizione, sarà rappresentata dall’Oratorio Murialdo, team composto da atleti di diverse fasce d’età, che guidati dall’allenatrice Virginia Rotondo, si allenano nella palestra della parrocchia di San Paolo. Le altre squadre in lizza provengono da Sondrio, Brescia, Torino (da cui arriva la formazione esordiente per questa manifestazione, la Libertà e Coraggio), Napoli, Roma, Cremona e Pesaro e danno l’idea di un movimento attivo, che ha trovato in questa manifestazione uno spazio non solo sportivo ma anche aggregativo e un momento per confrontarsi.

Le partite inizieranno sabato 26 alle 9,30 in contemporanea nelle due palestre, per proseguire dopo pranzo alle 14,30. Le ultime partite della giornata sono in programma alle 18,15. La mattinata di domenica 27 è dedicata alle finali, in base al piazzamento nei gironi, che si svolgeranno nei due impianti dalle 9, mentre alle 10,45 cominceranno a Punta Marina le finali, che sanciranno il campione italiano CSI-Fisdir.

Al termine, le premiazioni a Punta Marina dove poi alle squadre partecipanti e ai loro accompagnatori sarà offerto il pranzo dalla Pro loco.