Ieri mattina la presidente della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Simona Pepoli e il direttore Roberto Zoffoli hanno incontrato Giovanni Corbelli, direttore responsabile delle risorse umane del parco di Mirabilandia. L’incontro, avvenuto nella sede di Ravenna, ha avuto l’obiettivo di esplorare nuove opportunità di collaborazione.

“Vogliamo essere strumento per tutte le aziende che lavorano per far crescere le opportunità di lavoro di uomini e donne, in particolare dei ragazzi e delle ragazze – ha affermato la presidente della scuola, Simona Pepoli -. Siamo al servizio delle persone per generare occupazione”.

Mirabilandia, parco divertimenti che conta oltre mille dipendenti, rappresenta una realtà importante nel panorama economico romagnolo nei settori dell’accoglienza, del turismo e dell’animazione.