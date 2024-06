Domenica 16 giugno alle 10:00 le Amministrazioni di Casola Valsenio e Riolo Terme, alla presenza del Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e delle autorità di Protezione Civile, consegneranno ai Radioamatori delle sezioni ARI di Imola e Ravenna delle targhe di ringraziamento per il lavoro svolto durante il mese di maggio 2023. La cerimonia si svolgerà presso il ripetitore di Monte Ghebbio, a Riolo Terme.

Subito dopo il 16 maggio 2023, le competenze tecniche e gli strumenti dei Radioamatori si sono rivelati fondamentali per mantenere collegata la Valle del Senio una volta interrotte le telecomunicazioni.

La continuità delle comunicazioni è stata garantita grazie al ponte radio del ripetitore di Monte Ghebbio, evitando che Casola, Riolo Terme e Brisighella risultassero isolate, contribuendo alle operazioni di coordinamento e a quelle di salvataggio delle persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a causa delle frane.

Pertanto, le Amministrazioni di Casola Valsenio e Riolo Terme invitano tutta la cittadinanza ad unirsi ai ringraziamenti all’Associazione Radioamatori Italiani. Oltre alla consegna delle targhe di ringraziamento, verrà posta una targa commemorativa ai piedi del Ponte Radio di Monte Ghebbio.

Per raggiungere il luogo saranno presenti delle navette con partenza dalle 9:20 alle 10:20 dalla sede dell’Associazione Volontari Protezione Civile di Riolo Terme, in via Berlinguer.

Il ritorno in navetta sarà possibile dalle 10:45 alle 11:45.