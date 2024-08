Asppi di Ravenna ha installato un defibrillatore semiautomatico nella sua sede di viale Galilei 81/83. L’attrezzatura è a disposizione degli associati e dei frequentatori, a vario titolo, degli uffici Asppi, ma anche di chi in stato di bisogno dovesse usufruirne. “Da tempo – informa il presidente Roberto Scaini – Asppi aveva intenzione di dotarsi di un defibrillatore per le eventuali emergenze delle oltre 5mila persone che annualmente entrano nella sede vi viale Galilei”. Le autorità sanitarie sono informate della presenza dell’apparecchiatura in viale Galilei 81/83 ed il personale dell’associazione ha seguito la la formazione necessaria per gestire il defibrillatore. L’investimento si inquadra nel progetto generale di qualificazione dell’offerta dei servizi da parte di Asppi e alla soddisfazione di associati e utenti. Al riguardo giova ricordare il notevole investimento per l’apertura della Sede in via Maggiore che ha riscosso un altissimo gradimento e un sistema efficiente di accesso ai servizi tramite un moderno centralino ed un operatore dedicato a dare informazioni utili .