Inglese all’asilo: da settembre al via il progetto sperimentale

Conoscere l’inglese già all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia. Partirà a settembre in Emilia-Romagna la sperimentazione della lingua straniera all’interno dei servizi 0-6 anni. Il progetto sarà valido per un triennio e vedrà per il primo anno il coinvolgimento di 76 servizi educativi, due per ognuno dei 38 distretti sociosanitari del territorio emiliano-romagnolo. Successivamente, i progetti potranno essere triplicati di anno in anno, fino alla completa copertura dei servizi educativi del territorio. L’elaborazione del progetto, primo in Italia per estensione capillare sul territorio, è affidato al Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna, con il coinvolgimento dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali.

Bambini ed educatori lavoreranno sulla comprensione di suoni e parole attraverso un percorso di ascolto guidato e animato da gioco e musiche in cui l’inglese si inserisce in piccoli spazi quotidiani nelle ore di permanenza dei bambini nei servizi educativi e con le attività inclusive svolte a scuola.