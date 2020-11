Operatori e ospiti contagiati: commissariata la casa di riposo “Don Carlo Cavina” a Lugo

La casa di riposo Don Carlo Cavina a Lugo è stata commissariata. Lo ha annunciato il sindaco Davide Ranalli durante il suo consueto aggiornamento dei casi di coronavirus nel territorio di Lugo. Troppi i casi di positività venuti alla luce all’interno della struttura. Nella realtà di via Petrarca gestita dalle suore Figlie di San Francesco di Sales, nei giorni scorsi il bollettino parlava di 60 ospiti positivi al tampone, tutti gli ospiti, così come 25 operatori . Fino alla giornata di ieri due erano stati gli ospiti trasferiti in ospedale mentre un’altra persona era deceduta.