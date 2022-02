Coronavirus: 7948 casi in meno nell’ultima settimana in Romagna. Calano anche i ricoveri | VIDEO

7948 casi in meno nell’ultima settimana in Romagna. È il dato che fa segnare l’inizio della curva calante dei contagi dopo la fase emergenziale di gennaio dettata dall’arrivo della variante Omicron nei nostri territori. Dopo il picco di contagi toccato dal 3 al 9 gennaio, con 39.243 positivi, le due settimane centrali del primo mese dell’anno hanno rappresentato il cosiddetto plateau nella diffusione del coronavirus. L’ultima settimana di gennaio ha invece visto 29.233 tamponi positivi fra gli oltre 70 mila eseguiti, il 41,4%. Calano anche i ricoveri in ospedale. Dai 506 pazienti del 24 gennaio, si è passati ai 489 del 31 gennaio. Stabile il numero di persone ricoverate in subintensiva, mentre invece diminuisce il numero di pazienti gravi in terapia intensiva, che passa da 33 a 29.