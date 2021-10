Marzeno: continuano le ricerche della donna scomparsa. Diffuse le foto

Sono ancora senza esito le ricerche della donna scomparsa a Marzeno nella giornata di lunedì. Renza Bini, 78 anni, detta Vienna, ha lasciato la propria abitazione e non ha più fatto ritorno. Sono state diffuse in queste ore le foto della donna nella speranza che qualcuno in questi giorni l’abbia notata. I soccorritori infatti al momento non escludono nessuna ipotesi.

Al momento della scomparsa, Renza Bini indossava pantaloni scuri e una felpa grigia con una stampa a fiori rossi.

Nella giornata di lunedì le ricerche a Marzeno sono proseguite con squadre formate da Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Protezione Civile, associazione Carabinieri, Croce Rossa, unità cinofile e sommozzatori. Sono stati scandagliati i bacini idrici della zona e il Marzeno. L’area è stata sorvolata dall’alto anche dall’elicottero dei Vigili del Fuoco e da droni.