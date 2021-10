Si chiude con una bella finale ad 8 l’appuntamento del Circolo Ravennate della Spada con il Trofeo Nostini KinderJoyofmoving di Riccione dedicato alle categorie under 14, che termina dopo 11 giorni di gare.

Il miglior risultato della giornata è stato quello di Maria Sole Romanini, sesta nella classifica finale della categoria bambine spada femminile.

Il bilancio lusinghiero per la società giallorossa è confermato anche dall’undicesimo posto su 95 atlete in gara di un’altra ravennate, Chiara Giardini. In questo caso solo un problema tecnico le ha infatti impedito di potersi giocare l’ingresso nella finale ad 8, battuta proprio da colei che ha vinto la gara, la ternana Chiara Anile.

Soddisfatta Michela Mancinelli, l’istruttrice che ha seguito in gara entrambe le atlete sulle pedane del Playhall.

Per la società di via Falconieri il Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini, che ha assegnato i titoli delle categorie under 14 dello scorso anno schermistico, posticipato di alcuni mesi causa covid, è stata quasi una prova generale. A maggio infatti si svolgerà, sempre a Riccione, la prova relativa all’anno schermistico attualmente in corso, che, pandemia permettendo, consentirà una preparazione dell’evento decisamente migliore di quella precedente, e con l’esperienza che l’edizione appena terminata avrà procurato ai giovani atleti.

L’attività agonistica del Circolo Ravennate della Spada intanto non conosce sosta. Nel prossimo weekend sarà di scena a Bologna il Campionato Regionale Cadetti e giovani.