Comincia a gonfie vele la stagione estiva targata Orbite A.S.D. Nel weekend del 3 e 4 giugno è andato in scena il primo Spaceman della stagione, il torneo di Beach Volley firmato Orbite. La società ravennate ha riempito i campi del Bagno MarinaBay di Marina di Ravenna portando sulla spiaggia romagnola oltre 60 coppie di beacher. Al termine di un fine settimana di sole e divertimento, Orbite tira le fila di quello che si conferma un torneo molto amato dagli appassionati di Beach Volley locali e non solo. Ad aprire le danze del primo Spaceman della stagione è stato il torneo maschile e femminile.

Sabato 3, di fronte ad una cornice di pubblico notevole, si è aperto il sipario del tabellone maschile e femminile. A portarsi a casa la medaglia d’oro nel tabellone Gold Maschile è stata la coppia Campione d’Italia U20 in carica formata da Monti e Zoli al termine di un’avvincente finale contro due dei neo scudettati U19 in campo indoor, Mancini-Orto. In campo Gold Femminile, invece, a trionfare è stata la coppia formata da Polletta e Panciroli ai danni del duo Galassi L.-Galassi M., che hanno mollato la presa soltanto ai vantaggi del tiebreak finale. Passando al tabellone Silver, in campo maschile a trionfare è stato il duo formato da Assoni e Manessi mentre nel femminile, ad occupare il gradino più alto del podio è stata la coppia Casali-Toppetti.

A chiudere la prima giornata di partite è stato il tabellone Bronze maschile vinto dalla coppia Bernardis-Faggiano. Nella giornata di domenica 4 è andato in scena il torneo misto a cui hanno partecipato tante coppie provenienti anche da fuori città. Ad aggiudicarsi il primo posto del tabellone Gold è stata la coppia formata da Filippetti e Godenzoni che hanno sconfitto al tiebreak il duo Candito-Nika. Mentre nel tabellone Silver, a vincere è stata la coppia formata da Guerrini e Casadio.