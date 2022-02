Circonvallazione: per lo spartitraffico centrale bisognerà ancora attendere | VIDEO

Per lo spartitraffico al centro della circonvallazione bisognerà ancora attendere. Il progetto infatti è ancora sospeso, sebbene il Comune abbia stanziato 1 milione e 350 mila euro nel piano degli investimenti dei prossimi anni. Prima di poter procedere con l’ultimo stralcio di lavori per la messa in sicurezza della circonvallazione, bisognerà attendere la valutazione di uno studio apposito dedicato alla tipologia della strada e ai livelli di sicurezza che si andrebbero a creare dopo l’installazione del new jersey. Se lo studio darà esito positivo, si potrà procedere con i lavori. Tuttavia, al momento, non si conoscono ancora i tempi per il completamento dell’iter che era previsto per il 2020 (in ritardo di 2 anni rispetto ai programmi iniziali)