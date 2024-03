Ripartono, dal 4 aprile, i corsi Io mi sento, organizzati dall’associazione Psicologia urbana e creativa APS insieme a Casa delle donne e Linea Rosa, in compartecipazione con l’assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna, sostenuto dai piani di zona della Regione. Questo percorso, rivolto alle donne, dal titolo “Dinamiche di potere tra i generi”, sarà tenuto dalle psicologhe e psicoterapeute Giancarla Tisselli, Maria Luisa Amoroso, Giulia Zannoni, Antonella Longo e avrà una durata di sei incontri di due ore ciascuno, dalle 20.45 alle 22.45. Il primo appuntamento è per giovedì 4 aprile e continuerà per i 5 giovedì a seguire, per concludersi giovedì 16 maggio, nella sede della Casa delle Donne di in via Maggiore 120.

Il percorso, rivolto alle donne, insegna a riconoscere il maltrattamento psicologico che si può manifestare attraverso critiche, ricatti, offese, ridefinizioni della realtà, commenti sul corpo della donna e sulla sua intelligenza. Scoprire che il maltrattamento psicologico è volto a ferire l’identità della donna e ad abbassarne il potere e l’autostima, aiuta a trovare nuovi criteri per leggere la propria identità. Già dalle piccole prevaricazioni o svalutazioni ripetute, si rischia di avviare un’escalation di prepotenza e di agiti della rabbia che invece potrebbero essere sostituiti da comportamenti alternativi alla violenza.

La responsabilità della violenza è di chi l’agisce perché non ha trovato un altro modo, ci insegnano gli psicologi norvegesi del centro Alternative To Violence, che lavora da più di trent’anni con gli uomini maltrattanti e insegna loro a riconoscere i sentimenti che ci sono dietro la rabbia per uscire dal piano della prepotenza e della forza. I corsi rivolti agli uomini che anche Psicologia Urbana e Creativa organizza all’interno dello stesso progetto “I sentimenti degli uomini” sono in corso tuttora a Cittaattiva.

Vengono presentate tecniche per il riconoscimento e il contrasto della violenza domestica, a partire dall’ ascolto di sé, delle proprie emozioni e bisogni, per favorire modalità di comunicazione positiva, assertiva, empatica, e non violenta di Marshall Rosenberg. Si incoraggia lo spostamento dal piano conflittuale delle logiche, a quello più pacifico del sentito e dell’espressione affettiva di bisogni e desideri.