Sono 1200 i libri regalati ai bambini e ragazzi del reparto pediatrico dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, alla Pediatria di Comunità e al Pronto Soccorso, grazie all’iniziativa solidale “Aiutaci a crescere Regalaci un libro” promossa dalle librerie “Giunti Al Punto”.

Una campagna di sensibilizzazione, arrivata alla quattordicesima edizione, che davanti alle oltre 260 librerie “Giunti Al Punto” di tutta Italia ha raccolto ben 3.045.754 libri donati alle istituzioni ospedaliere, scolastiche e culturali d’Italia.

Per il secondo anno consecutivo, grazie all’iniziativa, anche l’ospedale di Ravenna ha ricevuto in dono libri per i piccoli pazienti.

Con una risposta ancora più forte rispetto all’anno precedente, in tantissimi, tra ravennati e turisti, hanno regalato libri ai bambini della pediatria dell’Ospedale, dando così la possibilità di ampliare la quotidianità, di colorare e rendere almeno un po’ più lieve la realtà attraverso la forza dell’immaginazione.

Il Personale della Pediatria e la Direzione hanno espresso tutto l’apprezzamento, con un sentito grazie alla Libreria Giunti e a tutti i cittadini che hanno contribuito a questa iniziativa, davvero importante anche per ribadire e favorire la lettura tra i bambini, sin da piccoli.