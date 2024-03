Il Dott. Piersante Guerrini cesserà la propria attività di Medico di Medicina Generale il 31 marzo 2024.

Ringraziandolo per l’attività prestata, Ausl Romagna informa che gli assistiti saranno assegnati d’ufficio alla dott.ssa Alina Puica che prenderà servizio a partire dal 1 Aprile, con ambulatorio sito a Sant’Agata sul Santerno, in Via IV Novembre 2.

Coloro che desiderino modificare la propria assegnazione in favore di un altro MMG, possono effettuare la scelta utilizzando le seguenti modalità operative: