L’Arcivescovo di Ravenna e Cervia Monsignor Lorenzo Ghizzoni ha benedetto stamattina la mostra ‘Passione e Resurrezione del Signore’ di Daniele Albatici, ospitata nelle splendide sale e vetrine del Private Banking della Cassa di Ravenna (ex Bubani) in piazza del Popolo a Ravenna. Alla celebrazione erano presenti Antonio Patuelli, Presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna, il Vicepresidente Vicario Giorgio Sarti e numerosi consiglieri della Cassa di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. L’Arcivescovo ha avuto parole di elogio per le mostre allestite con grande competenza, passione e dedizione da Giorgio Sarti e Lino Venturi, ricordando in particolare la collezione di Presepi Napoletani esposta nel periodo natalizio, ma anche le numerose altre iniziative, in tema anche non religioso, che arricchiscono la città di un appuntamento prezioso, tradizionale e immancabile per i ravennati, e di una attrazione sorprendente ed elegante per migliaia di turisti. La mostra di Daniele Albatici sarà visitabile per tutto il periodo Pasquale e fino al 2 aprile.