Europa Verde, all’interno della coalizione a sostegno di Massimo Isola, ha organizzato per venerdì 11 settembre, alle ore 19, un appuntamento dal titolo “Città della Cura”.

“Città della Cura”, in programma in Piazza del Popolo 14, di fronte alla sede del comitato elettorale di Massimo Isola, “è l’espressione chiave che indica lo spirito della conversazione che desideriamo condividere con Gabriele Bollini, urbanista esperto di rigenerazione urbana e consulente per Pubbliche Amministrazioni” spiega Maria Concetta Cossa, capolista di Europa Verde.

“Negli anni ho accumulato la consapevolezza che non esiste un sapere tecnico che non sia anche politico e che è dovere imprescindibile dei tecnici far emergere il significato politico delle scelte, lavorando per la massima informazione, la massima trasparenza e il massimo coinvolgimento delle collettività nelle scelte pubbliche” osserva Gabriele Bollini. “Pur lavorando, per scelta, nelle istituzioni, questo è quello che ho fatto in moltissime occasioni, aiutando gruppi, movimenti, associazioni, mettendo le mie competenze al servizio delle cause che ritenevo giuste.”

“Le molteplici necessità emerse con ancor maggiore evidenza a seguito della crisi sanitaria richiedono un nuovo approccio, “un nuovo inizio” appunto, che non vuole essere un mero slogan elettorale ma un invito a mettere insieme le competenze che già, mettere in luce nuove opportunità sociali e lavorative, raccogliere forza e fiducia per affrontare insieme presente e futuro anche per la nostra città”.

Profilo di Gabriele Bollini

Gabriele Bollini, nato a Rimini il 13 febbraio 1956 e risiede a Bologna.

Laureatosi in urbanistica si occupa in particolare di impatto delle attività umane sull’ambiente. E’ docente di “Pianificazione territoriale e valutazione ambientale integrata” presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Svolge attività di consulenza per la Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazioni Impatto e Promozione della Sostenibilità Ambientale (VIPSA): segue in particolare le VAS dei piani; ha partecipato all’elaborazione dell’Atto di Indirizzo e Coordinamento della nuova Legge Urbanistica Regionale (L.24/2017) sui contenuti e la valutazione dei PUG; ha progettato e seguito nella veste di tutor i corsi di formazione per funzionari della RER, delle Province e dei Comuni, “Valutare la Rigenerazione Urbana” e “La dimensione sociale della RU”.

Al momento collabora alla redazione del PUG del Comune di Reggio Emilia, del PUG dell’Unione Reno Galliera (BO) e dell’Unione Rubicone e Mare (FC).

Svolge da sempre attività di consulenza per le Pubbliche Amministrazioni sui temi dello sviluppo sostenibile e della valutazione dei piani (valutazione ambientale strategica – VAS): pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità sostenibile, paesaggio, rigenerazione urbana, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

E’ stato Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Bologna dal 1994 al 2000 e del Settore Ambiente della Provincia di Bologna dal 2000 al 2009.

E’ membro del direttivo nazionale dell’Associazione degli Analisti Ambientali e del Comitato Scientifico della rivista “Le Valutazioni Ambientali” e socio attivo di Banca Etica.