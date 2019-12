Bonaccini e Rontini fissano gli obiettivi per i territori di Ravenna e Faenza per i prossimi 5 anni

È iniziato a Faenza il tour elettorale di Stefano Bonaccini in provincia di Ravenna in vista delle elezioni regionali di fine gennaio. Il presidente uscente della Regione Emilia-Romagna ha incontrato i faentini in Piazza del Popolo accompagnato dalla consigliera regionale Manuela Rontini e dai candidati al prossimo appuntamento elettorale. Tanti gli argomenti trattati, dal commercio al sociale, dagli investimenti in campo culturale allo sport, dagli asili alla formazione scolastica e professionale, fino alle infrastrutture, all’ambiente e al turismo