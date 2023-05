“Allertato il ministero delle Infrastrutture per interventi da considerarsi urgenti per rimuovere gli ostacoli alla possibilità di riattivare strade fondamentali per località decentrate. Ho raccolto diversi appelli preoccupati di residenti e sindaci di alcuni comuni che ho trasferito al ministero all’attenzione del ministro Matteo Salvini che sta dimostrando con i fatti massima attenzione e grande concretezza. Per alcuni sarà possibile una veloce riattivazione dell’infrastruttura, quindi risolvibile in qualche giorno, per altri saranno necessari tempi un po’ più lunghi perché i danni inferti alle strade presuppongono analisi e progetti più strutturati. Il dato importante, tuttavia, è che ci sia la massima attenzione da parte dell’apparato tecnico ministeriale e la garanzia di intervenire prioritariamente sulle situazioni problematiche segnalate dai comuni di Mercato Saraceno, Sarsina, Dovadola, Galeata, Modigliana e Civitella in provincia di Forlì-Cesena, Brisighella in provincia di Ravenna, San Leo in provincia di Rimini e Vergato in provincia di Bologna. La riattivazione delle infrastrutture è fondamentale per rendere più agevole la ripresa delle attività in particolare nei territori collinari e montani, purtroppo ci troviamo davanti un quadro devastante per cui occorreranno ingentissime risorse e operazioni di ricostruzione lunghe e difficili”.

Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.