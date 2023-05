Proseguono senza sosta le operazioni di pulizia e ripristino di strade e fossi coordinate dal Comune di Bagnacavallo con il supporto della Colonna mobile della Protezione civile della Regione Lombardia e delle ditte incaricate. Interverrà poi Hera per quanto riguarda la rimozione dei rifiuti e la pulizia delle fognature. Il territorio coinvolto è molto ampio ed è un’operazione che richiede tempo.

Il Comune è consapevole delle tante necessità e sta coordinando le attività per essere il più tempestivo possibile.

Oggi hanno riaperto le scuole di Bagnacavallo e il nido e la materna di Villanova.

I volontari del Gruppo comunale di Protezione civile con l’aiuto dei Vigili del Fuoco del Trentino sono al lavoro per pompare le acque che si sono accumulate nei vespai dell’edificio delle elementari e medie di Villanova, in modo da consentire al più presto la funzionalità anche di questo edificio: ciò permetterà il rientro dei bambini già per domani, giovedì 25 maggio.

Fino al 31 maggio è stata disposta la sospensione della sosta a pagamento e a disco orario sul territorio comunale.

Domani tornerà il mercato a in largo De Gasperi a Bagnacavallo, venerdì a Villanova e sabato in piazza a Bagnacavallo.

Tantissima solidarietà si è attivata in queste drammatiche settimane sul nostro territorio. Il Comune ringrazia tutti quanti stanno donando non soltanto beni, tempo o denaro ma anche abbracci, comprensione, supporto di ogni genere. Il Comune ringrazia inoltre le aziende che si sono offerte di donare quanto nelle loro possibilità e i tanti imprenditori che consentono ai loro dipendenti di prestare soccorso a chi ne ha bisogno.

Sul territorio sono stati raccolti beni di prima necessità (viveri, abiti, prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa) per chi è stato colpito dall’alluvione. Ora la raccolta è terminata, si invita chi volesse donare a fare offerte per la raccolta fondi dell’Unione.

Per la distribuzione chi ne avesse bisogno può contattare il numero unico del Comune 0545 1816507.

I punti di raccolta sono collocati presso:

– ex Manzani in via Minella a cura dell’associazione Tutti per la scuola a Bagnacavallo (392 4469062)

– convento di San Giovanni a cura di Caritas e Parrocchia a Bagnacavallo (333 6036110)

– Palazzone di Villanova a cura di tutta la comunità villanovese coordinata dal centro sociale Il Senato.

Negli scorsi fine settimana l’associazione Amici di Neresheim ha offerto la merenda ai volontari impegnati a ripulire le case da fango e detriti a Bagnacavallo. A Villanova al Circolo Arci Guerrini vengono prodotti i pasti per i volontari e i pasti che vengono distribuiti a quanti ne hanno necessità. Da oggi è inoltre attivo un punto di ristoro allo stadio Ricci a cura dell’Ac Bagnacavallo Calcio, dove sia a pranzo che a cena saranno offerti pasti gratuiti a tutti i volontari o chi sta lavorando per sistemare la propria casa o azienda. La piattaforma www.volontarisos.it è attiva: basta registrarsi per poter dare la propria disponibilità ad aiutare chi ne fa richiesta.

L’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno emanato una nuovaallerta rossaper la giornata di domani: il codice rosso è connesso alle gravi criticità idrauliche già presenti sul territorio e originate dagli eventi dei giorni scorsi e non ai quantitativi di precipitazioni previsti.

Si ricorda che per quanto riguarda il territorio di Bagnacavallo per richiedere l’intervento deivolontari nella propria abitazione o nella propria azienda basta chiamare il Comune al numero 0545 1816507, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 18.

Si ricorda infine che l’accesso agli argini di tutti i corsi d’acqua è ancora vietato.

Questi i numeri per le emergenze:

0545 1816507 (numero unico del Comune di Bagnacavallo per segnalazioni e necessità dovute all’alluvione – ore 8-18);

334 2829709 (emergenze della Polizia Locale/Protezione Civile);

115 (Vigili del Fuoco);

112 (numero unico per le emergenze).