È un 61enne tedesco la vittima dell’incidente stradale avvenuto a Voltana nella mattinata di mercoledì 9 settembre. L’uomo, in sella ad una Moto Guzzi, stava percorrendo la statale Adriatica diretto verso Ferrara. Lo scontro fatale con un furgone è avvenuto intorno alle 11, al bivio per Voltana, quando il mezzo pesante, guidato da un 34enne faentino, si è immesso sulla statale 16 provenendo da via Margotta.