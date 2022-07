Grande successo e tutto esaurito per il concerto del 12 luglio 2022 della rassegna musicale alla Chiesetta del Ponte Assi Oratorio Madonna di Pompei. Tanta gente anche fuori dall’Oratorio e sulla via Ravegnana per assistere al concerto!. L’evento ha visto la presenza del maestro organista Giovanni Petrone. E’ stata un’occasione unica per assaporare il repertorio musicale del 600 e 700 tedesco da parte di uno dei maggiori esperti nel panorama italiano. Giovanni Petrone nato nel 1986 in Molise, si e’ esibito in diverse citta’ italiane e in diversi stati europei.

Il prossimo concerto il 25 agosto alle ore 18.30. Si accede ai concerti solo su prenotazione.