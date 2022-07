Continua l’edizione 2022 di Burattini e Figure. Rassegna di Teatro di Figura in Romagna, a cura della ravennate Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli:

Giovedì 14 luglio appuntamento alle ore 21:00 al Chiostro della Rocca di Riolo Terme con Ecomonsters Puppet Show, produzione della compagnia All’InCirco che ormai da qualche anno incanta e diverte bambini e genitori grazie ad una regia spigliata, dinamica e piena di colpi di scena. Lo spettacolo, scritto e diretto da Mariasole Brusa e Gianluca Palma, è un esempio brillante di come il teatro di figura contemporaneo possa giocare con gli oggetti di uso comune trasformandoli in pupazzi e personaggi pieni di vita e di carattere. In scena il dottor Sputnik, serio, preparato, un po’ folle, pronto a tutto pur di arrivare al suo scopo: creare la vita dalla materia e la sua assistente ‘smemorata’ e un po’ ‘svampita’ Laika, che alla fine si scoprirà essere molto più ‘umana’ e saggia dello scienziato. Nel suo laboratorio segreto il Dottor Sputnik, lavora giorno e notte, ma scopriamo subito che lo scienziato ‘patafisico’ è notoriamente squattrinato e l’unica materia che ha a disposizione sono gli oggetti vecchi e rotti recuperati dalla discarica in cui vive. Fra esplosioni, esperimenti improbabili, cortocircuiti improvvisi e battibecchi continui Sputnik e Laika riusciranno alla fine a creare bizzarre, imprevedibili, talvolta inquietanti, creature robotiche. Ognuna con una propria identità e una propria storia come Marie, la perturbante ballerina dal volto di bambola e il corpo di latta o il forzuto Newton con una bilancia al posto della pancia. Personaggi “improbabili” che guideranno il pubblico in un viaggio divertente, sorprendente, a tratti prodigioso, dove le leggi della fisica vengono stravolte e il quotidiano diventa straordinario.

La rassegna è a cura di Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli e si svolge con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, del MiC Ministero della Cultura e dei Comuni aderenti. Burattini e Figure è parte del progetto di rete regionale Burattininrete ER, che unisce tre rassegne estive di Teatro di Figura in Emilia-Romagna da giugno a settembre, per un totale di oltre 100 appuntamenti nelle province di Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Forlì Cesena.

Il programma della rassegna è disponibile al sito www.teatrodeldrago.it

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono a ingresso gratuito.